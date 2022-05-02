台南市安南區鄭姓男子喜愛在家「拈花惹草」，研究種植多種花草盆栽，近日見鄰居家門前的玫瑰盆栽開的美，想效法種植，1日晚間竟趁四下無人，開著小貨車偷走盆栽，怎料偷竊行徑全遭路口監視器錄下，鄰居報案，警方直接上門逮「採花賊」。

安南區育安二街有民眾報案，放在家門前的一盆沙漠玫瑰盆栽不翼而飛，員警調閱監視器，發現有人開小貨車到現場將盆栽偷走，循線追查到44歲鄭姓男子。

原來鄭男平時就愛種植花花草草，家中有很多花草盆栽，他見鄰居種植的沙漠玫瑰開的豔麗，私心想擁有，自承種不出來這麼漂亮的品種，竟動歪腦筋，將盆栽直接偷回家。

失主報案向警方表示，培育沙漠玫瑰盆栽已有多年，當天傍晚發現遭竊，心疼不已。警方不到1小時即循線追查到鄭家，鄭男正將偷來的玫瑰剪枝，準備重新移植到新的盆栽中，原本以為移花接木的行徑神不知鬼不覺，卻遭當場人贓俱獲，搖頭大嘆倒楣。

台南市警3分局表示，鄭姓嫌犯並無前科，卻因醉心研究盆栽，貪小便宜而順手牽羊，觸犯竊盜罪嫌，成了名符其實的採花大盜，反而得不償失。全案依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。