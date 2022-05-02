「防疫形同作戰！」新冠肺炎本土疫情成火山爆發式的延燒，全國2日本土確診新增1萬7801例，台中市本土個案新增839例，包含校園群聚50例、職場群聚66例、家庭朋友群聚90例等；尤其海線地區的餐廳聚餐及熱點足跡MITSUI OUTLET PARK台中港等，引起海線居民的憂心恐成為高風險區。

衛生局長曾梓展指出，台中市今日新增確診個案14個熱點足跡，包括4月28日沙連墩戶外冒險學校、東海大學男生餐廳、野獸國台中逢甲店、逢甲夜市、北區運動中心游泳池、台中大遠百威秀影城、MITSUI OUTLET PARK台中港、台中殯儀館崇德館。

民眾憂心說，台中市議會4月下旬教育文化委員會，在沙鹿區某知名餐廳聚餐，染疫就有副市長令狐榮達、教育局長楊振昇、文化局長陳佳君、新聞局長鄭照新、運動局長李昱叡，及市議員江肇國、王立任、李中等10餘人確診；不僅讓海線民眾聞之色變，還有多人參加者更「如坐針氈」等宣判。

民眾指出，還有海線教育界人士於議員聚餐前，曾有友人與議員聚餐事後確診，後該友人與教育界人士聚餐，連教育界人士也遭波及，可說是呈幾何級數的延燒，造成只要有所接觸者都人人自危！為何市府官員及民代不能以身作則？請卻莫再淪為「感染源」。