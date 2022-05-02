64歲化妝品公司主管退休的魏秀敏，一度宅在家中、屋裡就是她的天地，經美術老師退休的先生劉震崑建議，報名屏大樂齡大學課程，一頭栽入油畫創作領域，一度因為慣用手韌帶斷裂停滯，她嘗試改用左手作畫，目前攻讀空大藝術系三年級，更誇下海口將一路讀到碩士。

長期在化妝品公司擔任高管的魏秀敏，對於色彩有著高度敏銳，長期將人臉視為創作領域，因此在先生劉震崑多次鼓吹下，還是對於美術創作沒有絲毫興趣；一直到退休後，因就讀樂齡大學接觸到油畫，才開始嘗試在圖紙上創作，且展現源源不絕創作力。

短短4年內，創作無數畫作，把畫視為生活記錄，取材大自然及日常所及的鄉村巷弄，作品以細膩柔順筆調，勾勒出畫作意境；無奈2年前搬動畫架時意外造成右手韌帶斷裂，傷癒後手指仍會不自覺抖動，醫生告知她右手已無法像以前盡情繪畫。

但憑著不服輸的個性跟對創作熱愛，慢慢訓練改用左手，讓左手取代右手變成慣用手，一切從零開始，舉凡吃飯、寫字慢慢練習，最後重新找回當初對創作的樂趣。

屏大集結夫妻兩作品舉辦聯展，共展出20幅版畫及17幅油畫，魏秀敏說，創作是建立在真實情感基礎上，特別是客觀存在的大自然與鄉間感人景色，想讓理性技巧與感性視覺融合，呈現出帶有靈性作品，她認為，以自己的視覺取景表達內心豐富情感，比技巧更為重要。

魏秀敏把生活中的一切換成是畫圖養分，她說，創作是寄託也是享受，當看到一張空白畫布添上色彩後的成就，轉個念想，也正為自己的人生添色，實踐「活到老、學到老」的精神與信仰。