宜蘭縣今天（2日）新增397個確診者，其中6人已知感染源，其餘疫調中。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

南澳鄉部分新增8個確診案例，目前疫調中。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（2日）新增397個確診者，其中6人已知感染源，其餘疫調中；宜蘭縣政府考量疫情嚴峻，縣長林姿妙宣佈5月28、29日的宜蘭縣運動會開幕、閉幕典禮及趣味競賽取消辦理，但賽事部分照常舉行。

今（2日）南澳鄉部分新增8個確診案例，目前疫調中；另部分個案已完成疫調；學校部分，新增確診學生數61人、教職員工4人，全校停課新增的有金岳國小、永樂國小、同樂國小、新生國小、南山國小、大福國小、同樂國小附設幼兒園、礁溪鄉立幼兒園、碧候國小附設幼兒園等9校。

新增部分班級停課有蘭陽女中、冬山國中、三星國中、文化國中、北成國小、成功國小、三民國小、頭城國小附設幼兒園、私立菩提幼兒園、大湖幼兒園、凱旋國小附設幼兒園、宜蘭縣育英非營利幼兒園、私立博愛幼兒園等13校，受影響學校共125校，357位學生、23位教職員確診。

教育處表示，5月5日將回收各校疫苗接種意願書，最快9日開始施打疫苗；依照各校意願狀況，有2種方式，1種是衛生局派醫護到校施打，另1種則是校方帶孩童至鄰近衛生所或診所施打。衛生局長徐迺維盼家長能仔細考慮施打意願書，提早讓孩子能獲得主動防疫的能力。

中央流行疫情指揮中心昨日啟動「確診個案自主回報疫調系統」，宜蘭縣政府衛生局表示，確診者自主回報個案只有9位，不到1成，如有填報困難的民眾，可撥打防疫專線：03－9357011，由專人協助。

衛生局提醒，進行PCR篩檢、新冠肺炎確診者及被匡列的民眾，務必確認手機號碼的正確性，以利簡訊通知及後續連繫，不然需透過警政、戶政等相關系統確認手機號碼，會延遲彼此的後續作業時間。