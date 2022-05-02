四技二專暨二技統一入學測驗日前落幕，台中考場有考生考到一半獲通知確診，該考場立即被要求停止考試、大清消，考量接下來國中會考將上場，且疫情持續升溫，台中市議員陳淑華憂心影響考生權益；教育局表示，國中會考相關試務由中央辦理，防疫規範已公布。

陳淑華表示，專家預測台灣疫情將於5月中旬達到第一波高峰，每天確診案例可能突破10萬，而國中會考將於5月21、22日登場，到時候究竟會有多少考生因確診或隔離而無法上場應試？他們的權益是否受影響？

陳淑華說，最近她碰到不少國三學生的家長，他們都很焦慮，擔心若遭到隔離或確診該怎麼辦，也憂心考試公平性，因疫情可能在5月中旬後進入第一波高峰，面對無法考試的考生可能增多，相關單位應提早規畫因應措施。

教育局副局長葉俊傑說，國中教育會考主要是由教育部統籌辦理，教育局日前已詢問過全國試務會，相關防疫應變事項包含不開放家長陪考、配合量測體溫、全程戴口罩、準備備用試場、提供用餐隔板、加強清消及要求工作人員施打疫苗等，中央近來也正在研議補考或外加名額的相關辦法。