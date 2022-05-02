美國聯準會（Fed）政策態度鷹派，加上大陸疫情增溫，全球經濟放緩擔憂加劇，壓抑新興市場股市走弱，後續市場展望與觀察指標，包括大陸等主要國家製造業／服務業PMI指數、南韓4月出口數據、巴西央行利率會議預期調升基準利率4碼至12.75％，基本上新興市場經濟展望仍正向，有利掌握中長線投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，Fed可能加快升息與縮表速度，政策態度鷹派不利市場氣氛，然而相比過去的緊縮循環，目前美國與新興市場經濟基本面的主要差距在於通膨。過去20年新興市場通膨水準較美國平均高出2.4個百分點，但去年底數據，新興市場通膨水準相較美國低3.4個百分點。

且與歷史相比，新興市場經常帳狀況在目前利率緊縮週期中明顯改善，截至去年底新興市場經常帳盈餘佔GDP比重0.3％，較低的通膨水準，與較佳的經常帳狀況，顯示利率高點可能會低於前幾次週期水準，新興市場較過去更能承受住美國緊縮政策的影響。

富蘭克林證券投顧認為，大陸疫情限制措施，預期將對服務業、消費帶來明顯衝擊，製造業也將受影響，摩根士丹利二度下修今年大陸GDP成長率預估，目前預估為4.2％。但現階段官方在防疫之際，也高度關注保護經濟與製造業供應鏈，免受太大打擊，例如採取閉環式管理模式允許工廠繼續生產，及推動多項政策支持，評估在疫情同等嚴重的情況下，整體供應鏈的韌性可能已較以往更強。

大陸短期專注防疫政策，建議靜待國內疫情動態清零轉折點來臨，供應鏈受阻緩解且官方也會加速財政政策支持，可望見到經濟活動重啟恢復。