俄烏戰爭仍持續對歐洲今年GDP產生重大影響，預計家庭支出將因財政支持、疫情期間積累的儲蓄減少，企業投資也可能因市場高度不確定性，和趨緊的金融環境轉弱，市場下調第二季GDP，並預計全年歐元區GDP為2.6％，歐股在經濟增長相對疲弱下，可能較難有突出的表現，但可可留意政策作多行情。

富蘭克林證券投顧表示，後續關注歐洲4月Markit製造業、服務業、綜合PMI終值，歐元區3月失業率，及德國4月失業人數變化、3月工廠訂單、3月進出口、貿易餘額等。及英國央行將於5月5日召開利率決策會議，高盛維持預估認為，英國央行將升息25個基點至1％，但可能會等到8月才會正式啟動「主動縮表」進程。

根據Refinitiv統計資料，目前已有37家道瓊歐洲600企業公布第一季獲利，62.2％優於預期、平均成長27.7％，有48家企業公布第一季營收，77.1％優於預期、平均成長19％，本周將有77家道瓊歐洲600企業公布獲利。預估第一季整體企業獲利成長27.1％中，以能源股獲利成長180.3％最高，其次為工業、原物料獲利成長預估為48.8％、43.7％，在預估第一季整體企業營收成長19％中，以能源、原物料成長95.3％、25.6％領先。

富蘭克林證券投顧指出，儘管俄烏戰爭持續對歐洲經濟帶來影響，但高盛指能源價格下跌、俄羅斯流入歐元區的天然氣，相對去年底沒有明顯惡化，依賴天然氣的相關產業，生產疲軟狀況可望趨緩，因此上調第一季歐元區GDP將季增0.3％，第二季GDP上調至季增0.2％，不再認為歐元區將於第二季陷入衰退。

通膨方面，預計歐元區核心通膨將在5、6月達到高峰，整體通膨9月達到高峰，因此預計歐洲央行（ECB）將在7月升息25個基點，並於9月、12月再次升息，明年將在3月、6月、9月、12月各升息1碼，終點利率為1.25％。

政策上歐洲為降低對俄羅斯的能源依賴，提出「REPowerEU」計畫，若各國採納，可望在今年底前削減三分之二俄羅斯天然氣進口，若再搭配德法近日公布，永續地球「氣候俱樂部」推進能源轉型，歐盟成長峰會將建立「歐洲新成長模型」，重點發展氫能、電池、太空、半導體、雲端、國防等計畫，將加速歐洲朝向綠能、科技轉型，相關產業可望受惠。