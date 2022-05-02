俄烏開戰近3個月，引起兩岸民眾高度關注，上海東亞研究所學術委員會主任、研究員鐘焰近日接受媒體專訪時表示，俄烏戰爭爆發以來，台灣方面關注度很高，民進黨政府在制裁、捐助方面緊跟美歐步伐；台灣民眾則擔憂「今日烏克蘭，明日台灣」，鐘焰認為，俄烏衝突對兩岸關係，反應出3個重要的特性。

俄羅斯總統普丁4月27日在聖彼得堡俄羅斯聯邦議會發表演說的神情。（路透）

鐘焰近日接受《中評社》專訪時表示，如果政治家們不能就雙方的矛盾找出政治解決的方案，戰爭就可能在大家都不願意和不認為會來的時候到來。只要不受超級大國出於戰略利益需求的誘導，破壞兩岸關係的基礎底線，假以時日，兩岸相向而行，終可以找到令雙方都滿意、解決矛盾的方案。

鐘焰認為，俄烏衝突反應出3個重要的戰爭特性：

第一，戰爭是政治的繼續，如果政治家們不能就雙方的矛盾找出政治解決的方案，戰爭就可能在大家都不願意和不認為會來的時候到來。戰爭最後還會以達成新的政治方案的方式政治解決，但戰爭後的政治解決方案與戰爭前是完全不同的。

第二，戰爭的勝負具有巨大的不確定性，而這種巨大的不確定性恰恰導致戰爭巨大傷害性的確定性，參戰的各方為爭取勝利，克服戰爭的巨大不確定性，都傾向於對武器和暴力的極端化投入使用，從而造成戰爭巨大傷害性的必然出現。

第三，超級大國介入戰爭的方式有多種選擇，採取何種方式介入戰爭，與超級大國在戰爭中的利益，以及其對手實施戰爭的能力為考量匹配的，所以超級大國不會被一些非核心利益的因素，直接拖入一場不確定性巨大的戰爭中去。