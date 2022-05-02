藝人林曜晟（原藝名博焱）上月22日宣布染疫，未料今（2日）驚傳打女性友人，還揚言要追去醫院殺掉對方，對此林曜晟稍早之前在臉書發手寫文認錯：「我對於自己的情緒管控失當深感不當與懊悔！藉此再次張小姐致歉！」

根據《ETtoday星光雲》報導，林曜晟把女性友人打得血跡斑斑，傷患已被送到醫院治療，林曜晟則被爆料揚言正在去醫院殺女友人的路上，引起軒然大波。

林曜晟稍早之前在臉書公開手寫回應道歉，表示因為確診需要居家隔離，傷者張小姐為密切接觸者，採檢後確認染疫，因為女方不願意到檢疫所，經詢衛生局同意後，張小姐與他同時居家隔離，「在隔離期間因私事原因導致與張小姐在爭執中不慎發生不愉快，以致我與張小姐雙方都有受傷，事後我對於自己的情緒管控失當深感不當與懊悔！藉此再次張小姐致歉！」

此外，林曜晟感謝媒體朋友的關心，也向粉絲朋友、社會大眾道歉，承諾會深刻反省自己並控管行為。不過許多網友都不買單，甚至爆料「男方想要跟女方上床，但女方拒絕，結果林曜晟就對女方施暴」，讓林曜晟的演藝事業蒙上一層陰影。

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