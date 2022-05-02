疫情嚴峻確診人數攀升，防疫保單理賠也隨之增加，金管會主委黃天牧今（2日）表示，必要時將准許保險公司動用481億元準備金沖抵損失，未來理賠也不再擴大解釋。對此，民進黨立委蔡易餘批評，金管會是「監管保險」機構的單位，而不是保險業的圍事，政府不應該成為保險業「業者豪賭後的救援莊家」！

蔡易餘今（2日）在臉書表示，肺炎疫情升溫，染疫人數屢創新高，連帶許多民眾也被匡列隔離，防疫保單對產險公司壓力與日俱增。他認為，黃天牧的言論，充滿專業術語的說法對廣大購買防疫保單的老百姓聽起來不只是「霧煞煞」，更是令人非常驚恐！

蔡易餘強調，無論動用什麼準備金，都不能損失百姓投保後的權益，金管會是「監管保險」機構的單位，而不是保險業的圍事。

此外，要提醒金管會應該保障弱勢消費者的權益，現在應該確立防疫保單各項保障的落實，否則當初金管會保險局就不應該通過防疫保單險的審查。因為當初這些保險業者也是因為有利可圖才推出的相關的商業保險。

蔡易餘說，「被保戶」民眾染疫也不是他們願意的，畢竟染疫這件事充滿風險，商業保險的目的就是為了分擔民眾的既存風險，政府不應該成為保險業「業者豪賭後的救援莊家」。