《民報》專欄作家洪博學4年前在地方九合一大選後，在《民報》刊登一篇名為「無知是通往奴役的道路」的文章，暗指中天電視以支付收看費的方式，換取小吃店開店時電視只能看中天。經中天提告，先前全案多次獲北檢不起訴，但因公平交易委員會已證實並無此事，高檢署再度發還北檢，依加重誹謗罪嫌起訴洪男。

洪男曾任報社總編輯、國際公關公司主管，著有《蔣介石支持台獨》、《籠蛇爭霸中國》等書，現為自由作家，在多家媒體擔任政治評論專欄作者。2018年12月22日下午2點多，洪男在《民報》辦公室內撰寫上述「無知是通往奴役的道路」文章，內容並提及中共滲透、行政院對這些紅色統媒要如何處理等議題。

當時洪男在文章中寫道，自己在九合一選後心情惡劣，某天在一個小吃店吃飯，當時店內電視正播放「中X新聞」，他想轉台卻被老闆出言阻止「收視費你要付嗎？」一問之下才知道附近店家都有類似狀況，「某一個集團，已經繳交了收看費，每月五百塊，條件就是開店時，只能看『中X』，關店後才可以隨意轉台。有不少旅店、小醫院診所，也有類似情況…」

洪男還寫說，「飯店就更離譜了，民視完全被系統鎖定，住店旅客看不到，我看到小吃店餐桌擺了一份中字號和一份聯合重工，老闆說『報紙也是贈送的』，我內心悲哀，實體報紙可以大方贈送，後面沒有紅色資金，誰相信？台灣市井小民，免費接受洗腦，可以賺五百塊，有一天老共真的來了，要砍台灣人腦袋，那麼台灣人應該要付多少錢？才能把腦袋買回來。」

中天認為，洪男文章已侵害公司名譽，再透過網路散布於眾，因此對他提出加重誹謗告訴，但台北地檢署3度以言論自由為由將洪男不起訴。中天不服提出再議，高檢署根據公平交易委員會針對上述收視費綁住店家收視，最後做出「並無具體證據顯示有頻道商或有線電視系統業者以免收視費方式，要求小吃店（餐館）須收看特定新聞頻道」的調查結果，將全案第4度發回，並命令北檢直接起訴。