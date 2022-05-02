夏天將到，冷氣需求日漸增加！有名男子在網上抱怨師傅安裝冷氣狀況，他表示師傅將冷氣安裝好後，也將家中的冷氣窗口用水泥封住，但水泥表面卻「坑坑巴巴」，讓他相當無奈；也引起2派網友爭論，認為「掛一幅畫」、「買批土跟刮刀，油漆上去」，另外有網友認為師傅施工品質「真慘」。

一名男子在臉書社團「我是板橋人」發文，他表示施工師傅把冷氣安裝好後，竟把冷氣口用水泥封起來，而且表面還「坑坑巴巴」，他不知道該如何處理，便上網求助網友，是否有師傅願意幫忙補救。

男子抱怨冷氣師傅把冷氣口用水泥封住後，表面卻「坑坑巴巴」，讓他無奈的上網求助。（翻攝自臉書我是板橋人）

貼文一出網友2派爭論，有網友認為師傅這麼做沒什麼問題，剩下的是請油漆師傅處理，或自行買油漆處理，或是用其他物品遮擋，「沒錯啊！剩下是油漆工的問題喔」、「油漆的基本功也要學補土」、「掛一幅畫，輕鬆解決」、「用一片鐵板釘上噴漆」、「接下來就是用補土和底漆，最後用面漆來補」、「買批土跟刮刀，油漆上去就可以了」。

另外有網友卻認為冷氣師傅施工品質，「有想過以後怎麼換冷媒管嗎」、「怎麼補救是另外一回事、這種功夫也敢出來做」、「這冷氣厲害，也不用抹刀，堪稱世界神呀」、「真慘」、「哇靠這是什麼鬼東西，學徒剛學的嗎」、「用水泥補，日後一定裂，往後的日子還有的煩」。