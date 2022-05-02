去年號稱是非洲第一間的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗製造廠，至今未曾接獲任何一張訂單，主管昨天表示，工廠可能面臨關閉命運。

非洲大陸的疫苗覆蓋率不足，西方國家支援又姍姍來遲，南非艾斯平藥廠（Aspen Pharmacare）去年曾被寄予厚望，扮演製造疫苗開路先鋒的角色。

艾斯平藥廠去年11月協商一項授權案，內容是包裝和銷售嬌生（Johnson & Johnson）的COVID-19疫苗，並行銷非洲各地。

世界衛生組織（WHO）稱這項協議的達成為「革命性的時刻」，能夠調節COVID-19疫苗的嚴重不均。

根據世界衛生組織3月底的最新資料，在非洲每6人中只有1人完整接種疫苗；而艾斯平協議在非洲各地銷售其品牌COVID-19疫苗Aspenovax，看來也十拿九穩。何況南非看來勢必要經歷第5波疫情，卻只有3成人口施打了疫苗。

但是艾斯平高級主管尼克勞（Stavros Nicolaou）在電話中告訴路透社：「Aspenovax疫苗沒接獲任何訂單。」

提到東開普省（Eastern Cape）伊麗莎白港（Gqeberha）的疫苗工廠時，尼克勞表示：「若我們無法拿到任何疫苗訂單，那麼很明顯地，就幾乎沒有理由維持當前用於生產的產線。」

路透社指出，非洲國家有物流問題，又面臨缺乏技術性員工、冷鏈，以及其他疫苗配送難題。此外，疫苗捐贈國一開始雖冷落非洲，後來已經補上，現在非洲疫苗供應充裕。

尼克勞說，長期目標是要轉向生產其他疫苗，但公司原本指望靠初期這些產量，來爭取時間確立營運。

他說：「若不能用訂單來填補短期缺口，就無法在非洲大陸維持（生產）量能。」

「非洲聯盟」（African Union）的目標是在2040年之前，所有施打作業所需疫苗的在地生產率，要由現在的1%提升到60%。目前也有幾家這類工廠正在著手設立。

尼克勞說：「若艾斯平都不能量產了，其他新設廠還有什麼機會？」