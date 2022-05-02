男子實現承諾，帶亡妻一起走完南橫個故事，感動超過4萬網友。（截自臉書社團《騎車環島趣》）

中斷13年之久，南橫公路5月1日終於全線開放，民眾瘋狂湧入造成「類停車場」場景，雖然不少人是為搶頭香、湊熱鬧，但也有人是為了兌現承諾。一名男子就發文分享，妻子生前自己承諾要帶她走完南橫，雖然妻子已經過世，但他帶著妻子的布旗順利走完南橫、兌現承諾，男子故事感動超過4萬名網友，讚他是守信用的真男人。

一名男子1日在臉書社團《騎車環島趣》發文，表示「在老婆生前跟她說過，她身體好一點要帶她走完南橫，雖然她走了、但是既然答應她了，我就還是要做到，我怕她在等我實現承諾。昨天先住在關山，今天從台東海端進南橫，超順，完全沒塞到」。

男子表示感謝路上不相識的人幫他拍照，也向在鹿野高台主動要幫他拍照卻被婉拒的人說聲抱歉，因為那時候他正好在哭，怕嚇到人。

男子更分享，當初與妻子交往時，說了出門一定要牽著她的手，結婚後也一樣，照相自然也就都合照，因此跟老婆的照片有上萬張，但妻子獨照卻只有3張，於是他帶著這3張照片去布旗 ，更在廣告公司崩潰大哭，「真的很抱歉，老闆娘用掉你快一盒的衛生紙」。

男子真情流露的故事，讓超過4萬網友按讚，更紛紛留言：「感動」、「哥就是真男人」、「老婆在天上一定也跟你環島的很開心，守信用的男人！讚」、「最感人的細節：選的照片還有在幫老婆注意氣溫跟服裝搭配」、「好貼心，你連在比較冷的地方都是拿著老婆穿外套的出來拍照，戴墨鏡的照片就是也跟她一起戴墨鏡，這小動作就能感到.....有你她一定很幸福」。

也有其他網友分享帶著逝去親人完成夢想的故事：「跟我一樣，帶我天使女兒一起去完成夢」、「等了13年你我第一次南橫之旅。雖然你先快活去，但老爸還是帶著你我倆啞口留下來的照片重回溫馨的回憶。癌後人生遊牧人，兒子等我總有一天我會回去陪你的。」。