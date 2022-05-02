彰化醫生娘畫家卓麗秋，相夫教子、教養兒女有成，有次到鶯歌參觀瓷器，被瓷器上美麗圖樣吸引，開啟其創作人生，如今成為知名山水畫藝術家。（卓麗秋提供／吳建輝彰化傳真）

卓麗秋創新的當代青花瓷，不僅引用商周以來的青銅器形，其瓶身裝飾圖騰，更也是歷代木雕，玉器，青銅器綜合圖騰的集結而整體完成的青花瓷，已是一種當代的華夏後現代美學。（卓麗秋提供／吳建輝彰化傳真）

彰化醫生娘畫家卓麗秋，相夫教子、教養兒女有成，有次到鶯歌參觀瓷器，被瓷器上美麗圖樣吸引，也開啟其創作人生，如今成為知名山水畫藝術家，本月更舉辦「卓麗秋（心月）山水青花瓷個展」，即日起至5月10日在中正紀念堂第一展覽廳，歡迎民眾參觀，一同感受卓麗秋創作山水青花瓷的藝術饗宴。

擅長山水青花瓷創作的女畫家卓麗秋，此次共展出130件山水青花瓷與水墨畫作品50件，展出作品都是以「青銅器器型」及「景泰藍器型」這兩大項目為概念進行創作，就連副總統賴清德、退輔會主委馮世寬都慕名而來，紛紛贊嘆卓麗秋藝術造詣深厚。

卓麗秋認為文化是一種懷古，文化也是一種創新，而瓷器的文化印象，更是佔有華夏文化位階，過去歷代文人雅士對於青花瓷的那份厚愛，是如此有文韻氣息的山水青花瓷器，她說過去剛踏入創作時，回想8年前到鶯歌遊玩時，就樣老天爺告訴她該做什麼一樣，至此就常常買青花瓷、骨董、玉石等，好似為現在的創作累積能量。

卓麗秋因為看到瓷器上的作畫，因此決心投入山水畫創作，更拜師藝術家周澄門下，不辭辛勞每周赴台北習畫，她說完成一個件創作並不簡單，像是山水畫在紙上是一回事，但畫在瓷器上又是另一回事，她說這一切都要感謝先生謝義德醫師支持，一切都是因為他的支持，才有今天的卓麗秋。

卓麗秋創新的當代青花瓷，不僅引用商周以來的青銅器形，其瓶身裝飾圖騰，更也是歷代木雕，玉器，青銅器綜合圖騰的集結而整體完成的青花瓷，已是一種當代的華夏後現代美學，不僅是華夏文化美學的後現代山水青花瓷，更是一種和諧代表的器物。