新光三越Lady M玫瑰千層蛋糕（9吋），推薦價2800元。（新光三越提供）

遠百艾思蜜母后吉祥冰淇淋蛋糕，6吋1299元。（遠百提供）

遠百L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳馨憶，約6吋1300元。（遠百提供）

遠東SOGO復興館，首家百貨快閃－宇宙小艇紅酒野莓巴斯克乳酪蛋糕，6吋1280元。（SOGO提供）

Breeze Super法朋Ｘ法國艾許鮮奶油哈蜜瓜蛋糕，預購價2500元。（微風提供）

本土疫情嚴重，不少消費者取消今年母親節餐廳聚餐，改以居家慶祝，故最有儀式感的母親節蛋糕，在今年的賣相也較往年亮眼，尤以名店限定、奢華優雅的造型蛋糕最讓媽媽們滿意，搭配各百貨1樓的快取服務，無論蛋糕、花束還是美酒都可一次搞定，輕鬆給媽媽小驚喜，儀式感一點也不少。

新光三越母親節蛋糕，迄今已熱銷超過萬顆，首選推薦有起士蛋糕界愛馬仕稱號的「CHEESECAKE1覆盆子草莓乳酪」、紐約精品蛋糕牌Lady M玫瑰千層蛋糕，及福里安花神餐廳茉莉花蛋糕等，搭配新光三越超市引進的韓國Lotte燒酒系列等，加上信義新天地A8的MONCEAU FLEURS等花店的浪漫花束，讓歡聚儀式感再升級，以上消費者都可透過電話或熟客系統搶先預訂，再到各店的安心快取Bar輕鬆取貨，並搭配skm pay零接觸結帳。

遠東百貨在母親節蛋糕部分，推薦如L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳的「馨憶」，由鐵觀音烏龍茶慕斯，搭配上香檸葡萄柚內餡，即起至5月8日將在遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山販售；另如艾思蜜「母后吉祥冰淇淋蛋糕」，以原味打造精緻口感，主打天然食材、健康美味，有蜂蜜、橙香蛋糕，搭配兩種口味冰淇淋。因應疫情，母親節前夕全台遠東百貨1樓，戶外免下車取貨服務「速利便」再度啟動，消費者可以利用「速利便」提取商品。

SOGO百貨即起至5月8日，使用foodpanda平台訂購指定餐廳餐點外送，單筆滿250元現折75元，等於7折優惠，其中忠孝館餐廳外帶單筆消費滿3000元，贈300元餐廳抵用券，與康乃馨一朵；復興館餐廳外帶加碼消費滿3000元，送300元品牌優惠券，復興館也推出多款蛋糕、禮盒與套餐組合，指定餐點最低6.9折。

微風Breeze Super祭出去年大受好評，在微風之夜即快速完售的「法朋Ｘ法國艾許鮮奶油哈蜜瓜蛋糕」，感受奶油界LV之稱的法國艾許鮮奶油，及頂級阿露絲哈密瓜。而微風各店甜點品牌也皆推出母親節期間限定款，有眾多平常吃不到的口味，如來自巴黎的頂級麵包名店MAISON KAYSER，特別製作「粉紅甜馨」限定蛋糕，以日本進口食用玫瑰，和白巧克力玫瑰做裝飾，打造優雅奢華造型。