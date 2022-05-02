家中突然出現奇怪的蟲子，常讓人不知所措，一名網友表示，在家裡發現一種長型的詭異怪蟲，不知道是益蟲還是害蟲，他嚇到想把房子賣掉，照片曝光後引起熱議，不少人驚訝直呼，沒看過這麼大隻的。

這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張照片，想詢問有沒有人知道是什麼蟲，從照片中可見有類似蟑螂觸鬚、體型肥長的咖啡色蟲子，疑似躲在櫃底縫隙，猛一看有點像蟑螂，仔細看又不是。

網友PO出在家中發現的詭異怪蟲。(圖/截自臉書爆廢公社二館)

照片曝光後引起熱烈討論，網友紛紛回應「哪裡來的古代三葉蟲」、「衣魚？」、「這伙食辦太好」、「這隻不知道在你家陪著你生存了多少年了，有夠大」、「沒看過這麼大的衣魚」、「我第一次看到這麼大隻！」、「覺得可怕」，還有人笑稱「我以為是你吃完亂丟的蝦頭」。

原PO崩潰直呼，不知道到底是益蟲還是害蟲，他已經嚇到想把房子直接賣掉，有網友跟著說「會不會不止一隻？」、「當你看到一隻時，代表屋內有1萬隻」、「房趕快賣了吧！」、「趕快低價賣賣，不然牠一直在」、「你的房子我12000元收」。

有內行人指出這叫衣魚，基本上多數的房子都能見到，通常有衣服的地方就會有，會吃澱粉、破壞紙類，不過能養到這麼大也是蠻厲害的，建議買台除濕機，讓家裡保持乾燥整潔就能改善。

根據環保署網站資料，衣魚形狀像小蟑螂，雖然對人類健康沒有危害，但會侵襲家裡的各種紙類及纖維類物質，若家中有衣魚出現，代表建築物的濕度過高，防治之道為降低室內濕度，並時常整理衣物及櫥櫃。