台東縣蘭嶼達悟族傳統製陶的「坑燒」技法，透過低溫柴燒，使陶藝表面燒出獨特的火痕和色調，80歲陶藝家李永明以其製陶經驗加以改良，呈現達悟族質樸無華的自然形象，獨一無二的作品曾多次獲獎，驚艷台灣陶藝界。

教職退休的李永明，有感蘭嶼傳統文化式微，以蘭嶼達悟族做為創作題材，紀錄其生活、文化、祭儀等，他說，達悟族是樂天知命的民族，不受外界干擾、自給自足，珍惜資源、不濫補，讓海洋生態生生不息，值得學習尊敬。

李永明表示，風浪大沒有捕魚的季節，就是達悟族人製陶的時間，他們會到山上挖土，挖坑後再把作品放入，蓋上柴火悶燒；他使用坑燒技法製做蘭嶼系列作品，摒除多餘的文飾與色彩，展現達悟族的傳統與樸實本色。

他說，蘭嶼陶土含沙成分高，而坑燒大多為1000度以下低溫 ，作品放久了會風化、容易斷裂，為此，李永明運用技術改良，以1240度高溫燒製，使作品硬化，外表再噴上泥漿，以850度低溫燒陶，作品變得堅固，卻不失獨特的火痕樣貌。

李永明在1996年以達悟系列作品「雅美悲歌」首次參加台灣陶藝展，獨特的題材和製作技法榮獲現代組首獎；1997年再度以「無言的勇士」榮獲現代組首獎，連續兩年榮獲首獎，令台灣陶藝界驚艷。

台東生活美學館主展覽室現正展出「李永明80陶藝回顧展」，30件經典作品，展現其深厚的陶土捏塑功力，不僅是李永明的創作回顧，更是東台灣現代陶藝發展史的縮影，展期至5月9日止。