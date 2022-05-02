衛福部一方面倉促安排兒童莫德納疫苗開打，另一方面教育部長潘文忠又說「家長不必非常急迫做決定!」相當倉促顢頇。（張茂雄攝）

今天是台灣「兒童疫苗」開打首日，由桃園、高雄地區打頭陣，不過出身教育界的國民黨不分區立委澎湖聯合服務處總幹事林建勳表示，他很遺憾看到政府在兒童疫苗政策上，執意倉促上路的強勢，因此他提出兒童疫苗施打時，地方政府要有「家長照顧疫苗假」與營養補助金每天1000元的創新配套，讓小家庭面對疫情無後顧之憂。

林建勳首先火力全開抨擊，衛福部一方面倉促安排兒童莫德納疫苗開打，另一方面教育部長潘文忠又說「家長不必非常急迫做決定!」如此顢頇矛盾作為，讓曾是教育工作者的他相當氣憤，因為許多學生家長反應說根本無所適從，更感到無奈與無助。

林建勳進一步說明，衛福部從刻意淡化「莫德納」疫苗的副作用，到火速宣布「BNT兒童疫苗」的進口，實在不明白我們大有為政府，在面對孩子們至關重大的事情上，竟然可以這麼草率？！去年我們政府大言不慚的「超前部署」喊得震天響，現在兒童疫苗從「沒有選擇」，到「家長照顧疫苗假」有無支薪，沒有一件事是及時到位的。

林建勳也呼籲地方政府，因為中央在兒童疫苗的部署「亂糟糟」，地方更應該要自救；他提出希望澎湖縣政府研議相關配套，只要學童注射疫苗在家休假期間，學生家長就可以請「家長照顧疫苗假」，同時編列預算提供每天1000元的營養補助金給學童，讓我們的孩子與家長們，能夠在最沒有後顧之憂的前提下，提升大家面對疫情時的作戰能力。