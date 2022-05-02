菲律賓海軍可能將要獲得一種小噸位的神盾艦。以色列航太工業公司 (IAI) 與韓國現代重工簽署了一項協議，將為菲律賓海軍新型的輕型護衛艦 (Corvette ships)上提供 IAI 的 ALPHA 3D 雷達系統，以及韓華的戰鬥管理系統 (CMS)。

IAI公司旗下的ELTA部門已推出多套主動相控陣雷達，提供給菲律賓的ALPHA 3D 雷達系統，是一種輕型多功能的3D主動相控陣(AESA)雷達，是EL/M-2248 MF-STAR雷達的簡化版。目前該系列雷達已應用在印度、以色列和韓國的艦艇上，具有多年的操作經驗，也經過實戰驗證。

ALPHA 3D 雷達系統將與韓華系統公司提供的戰鬥管理系統 (CMS) 進行完全整合，將可提升菲律賓海軍的多任務能力。

IAI 副總裁兼 ELTA 首席執行長約夫•圖格曼(Yoav Tourgeman)表示：「這項合作案顯示了IAI能夠走進亞洲的國防產業，我們很榮幸成為這一重要計劃的組成部分，並向我們在亞洲的朋友，提供我們經過實戰驗證的作戰系統。」

IAI的先進的海軍技術相當完整，相控陣雷達有上述提到的 MF-STAR 雷達系統，防空飛彈則是巴拉克MX(Barak MX) 防空系統，此型飛彈長4.5公尺、彈徑0.25公尺、重量約275公斤，與陸基防衛「鐵穹系統」的坦米爾攔截飛彈(Tamir interceptor missile)系出同源。

以色列海軍的「薩爾」輕型護衛艦(Sa'ar Corvettes)就採用這一套防空系統，薩爾護衛艦的排水量僅2000噸，是最輕型的防空艦。