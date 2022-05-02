台劇《俗女養成記》開播後，帶動台南後壁菁寮老街人潮，後壁商圈理事長吳翊榛號召多位青創者打造「俗女村」。（本報資料照片）

台劇《俗女養成記》開播後，帶動台南後壁菁寮老街人潮，後壁商圈理事長吳翊榛號召多位青創者結合特色老屋，打造「俗女村」，成為當地旅遊新景點，近日團隊斥資近百萬元，修築街上逾60年歷史的「莊家老宅」，希望將這間年久失修、無人居住的老屋，重現它美麗容貌。

去年新冠肺炎疫情趨緩後，搭上台劇熱潮，菁寮俗女村9月開幕時，運用義昌碾米廠、金德興中藥行、見成家具店等3處特色老屋的場域，販售咖啡、俗女冰、特色農產品及文創商品等，開設俗女1號、3號、4號及5號店，把農村文化與青創、文創結合，讓農村再生，後續俗女村團隊持續翻新老屋，並廣邀更多青創進駐。

吳翊榛表示，除去年開幕的4間店鋪，至今更新增俗女2號、6號、7號、8號及12號等5間店鋪，如位在見成家具店內的俗女2號店，主要販售台南六甲綠能農場所生產的黑木耳露；而其後院空間的俗女7號店，結合台南在地義豐冬瓜茶、柳營小農鮮乳等推出的特色風味豆花，其他店家也都有值得一試的小物或美食。

吳翊榛說，今年籌備將見成家具店旁邊的莊家老宅，變身成一個展覽空間或提供想創業者進駐的場地，莊家老宅早期是土角厝，後來翻修成現在的紅磚厝，因為多年無人居住和翻修，導致風雨常年侵蝕，內、外多處損毀，這次投入近百萬元，修繕腐朽的木頭、牆面、木門、窗戶及屋頂。

吳翊榛提到，這種民國30年代左右的老屋文化很值得保留和推廣，期許未來能持續把俗女村，發展成一個成熟且吸引年輕人返鄉創業，以及遊客喜愛的地方。