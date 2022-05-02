經濟部投審會2日召開委員會，會中通過丹麥商沃旭能源（ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S），以新臺幣64.77億元，增資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司，將從事發電業。

值得注意的是，這次對中國大陸投資部分，上市（櫃）公司對中國大陸投資（專案審查案件）中，富邦金融控股股份有限公司以對外投資事業香港富邦銀行（香港）有限公司自有資金3.2億人民幣，在大陸地區設立富邦銀行（香港）有限公司深圳分行，從事銀行業務。