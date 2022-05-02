聯準會（Fed）5月幾乎確定將升息2碼，市場已領先預期鷹派的升息路徑，近期10年期公債殖利率已處高檔區間的2.8～3％，今年以來各類債券殖利率快速彈升，Fed若升息動作太快，將壓抑經濟和通膨，債券投資機會浮現，可先由中或低存續期間債券，且有商品生產元素的債券資產進行配置，新興當地債具轉機題材，留意非投資級債調整後機會。

富蘭克林證券投顧表示，新興國家美元主權債指數續跌，當地公債指數（換成美元）、道瓊伊斯蘭債指數均小跌，但富時波灣債市指數小幅反彈，隨美國公債殖利率回跌，新興市場美元債跌勢收斂。受到大陸防疫封城的拖累，拉丁美洲債因商品需求下滑擔憂回檔較重。匈牙利為對抗通膨，央行再升息1個百分點至5.4％，當地公債反因高息上漲。

新興亞洲方面，菲律賓央行表示可能於6月升息，使得公債小跌；印尼央行預期可能在第四季開始升息，但看好印尼盾今年可望持穩，經常帳赤字縮小且外匯存底增加，印尼當地公債續跌。投資人風險趨避情緒仍強，摩根大通新興國家美元主權債利差則上漲。

富蘭克林證券投顧指出，新興國家主權債利差，仍存在著高於美元非投資級公司債的不尋常現象，再考量商品出口國資產機會，新興市場債應能有反彈機會。新興當地債更可受惠拉丁美洲國家已積極升息的高利差優勢，及新興亞洲國家疫後解封的經濟復甦商機，在分散資產的考量下，可留意新興當地債的高債息、便宜匯價投資機會。

再就美國10年與3個月公債殖利率利差觀察，目前仍非常陡峭，評估經濟陷入衰退的風險不高，整體環境對企業融資及流動性等皆仍十分健康，即便經濟成長轉弱可能暫時影響企業面，但著眼於消費者財務健康、勞動市場緊俏，仍有利後市展望。

富蘭克林證券投顧認為，雖然市場波動仍大，但在評價面大幅改善且基本面無虞下，預估美國非投資級債利差傾向區間震盪、違約率仍將維持歷史低檔，今年接下來時間可望能有不錯表現。