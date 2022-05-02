2022總統盃黑客松號召黑客踴躍提案 回應公民需求與願望

圖／主辦單位行政院沈榮津副院長致詞。（內政部統計處提供。）

圖／承辦單位內政部徐國勇部長致詞。（內政部統計處提供。）

【愛傳媒報導】「2022總統盃黑客松徵件啟動記者會」於本(2)日假台灣設計研究院創意劇場盛大舉辦，由行政院沈榮津副院長、總統府李俊俋副秘書長、行政院唐鳳政務委員、內政部徐國勇部長、科技部林敏聰政務次長、中華民國陳正然無任所大使共同宣布2022總統盃黑客松徵件正式啟動，號召全國黑客認領公民心願，提出解方，並由政府落實，共同為永續發展努力！

圖／貴賓按下啟動光柱宣告2022總統盃黑客松徵件正式啟動。（內政部統計處提供。）

今年總統盃黑客松公民許願池線上發布影片達2萬5,843人次觀看，較去年(9,797人次)成長2.6倍，募集到318個願望亦為歷年最多，顯示總統盃黑客松落實公民參與的期許已獲民眾支持。本次最受到民眾關心的議題為「永續城鄉：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」及「健康與福祉：確保及促進各年齡層健康生活與福祉」分別有58個和52個願望為最多，而其中安居樂業(社會面議題)近三年均達四成以上，顯示國人對於安心、安全、安定的居住議題及健康與福祉議題，高度關注與期待。

行政院沈榮津副院長於致詞時指出，為了提升民間參與，總統盃黑客松公民許願池邀請全民，針對年度主題項下之議題許下公民願望，並特別鼓勵「對在地與民眾需求有想法」的基層機關與地方政府公務人員，針對政府或社會所遇到的問題，提出自己的想法並許下心願，這是總統盃黑客松徵件啟動前的重要機制，讓政府所實現的是真正「知民所想、察民所慮、為民所需」。

內政部徐國勇部長表示，總統盃黑客松自2018年起辦理至今已邁入第5屆，前4屆計有650隊公私部門及跨國組隊提案，共遴選出卓越團隊20隊。並在行政院科技會報辦公室、國發會及相關部會與團隊成員的努力下，有10隊已將提案內容落實應用於政策執行。2022總統盃黑客松許願池318個願望中以「房價、住宅或居住正義」相關議題共35個最多(占11%)，其次為「能源、綠能、太陽能或用電」相關議題共24個 (占8%)，顯示公民願望多聚焦於安居議題，此外也相當重視環境之永續發展。

徵件記者會現場並設有專區展示歷屆卓越團隊落地成果，包括2018年永不回頭、零時差隊；2019年銀髮天使、資料申請小幫手；2020年奉茶行動、健康氣象e起來；2021年LASS-開源公益環境感測網路、師‧牧漁等，讓各界瞭解總統盃黑客松的辦理成效。