嘉義市育人國小五人制人工草皮足球場全新完工。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉邑城隍廟捐款認養嘉義縣立永慶高中體育班。（永慶高中提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市第1座5人制人工草皮足球場2日在育人國小啟用，市長敏惠授旗給育人國小男、女生足球隊，勉勵他們參加全國國小世界盃足球賽勇於挑戰；嘉義縣立永慶高中體育班獲嘉義市城隍廟捐款認養，培育國家代表隊選手。

育人國小表示，該校積極推展足球運動10多年，男足隊及女足隊連年在嘉義市賽會、中小學聯合運動會上有優異表現，獲得市府補助約518萬元設計、施工首座人工草皮足球場，對小選手們是非常好的禮物，更激勵選手們踢出更好成績。

育人國小表示，舊的足球場是泥土草地，秋冬季易刮風沙，排水不良，新建的這座人工草皮足球場符合國際規格，同時改善排水、風沙等問題，且周邊有防護網，保護球員及師生。

嘉義市嘉邑城隍廟董事長賴永川代表捐贈50萬元，認養嘉義縣立永慶高中的體育班，由校長郭春松代表接受，嘉邑城隍廟表示，未來每年將以50萬的經費認養永慶高中體育班，支持學校培養優秀體育健將。

郭春松表示，永慶高中體育班創立至今第12年，培育軟網、足球、角力、跆拳等4類體育選手，高一至高三各招收1班，目前有63名學生，學生們多來自經濟弱勢家庭，學校訓練他們體育技能，也要求品德及學業成績。

郭春松說，體育班已培育出8人入選國家代表隊，且在國際體育賽事屢創佳績，近幾年體育班獲得嘉義長庚醫院免費提供宿舍，還有長庚醫療團隊進駐校園照護選手，現在又獲得嘉邑城隍廟認養資助，會策勵學生們爭取更多更好的賽績。