知名直播主連千毅和網紅勾惡的戰火延燒數日，驚擾到網紅們和道上大哥，30日連千毅開直播向社會大眾道歉，1日還表示要捐3天收入。事隔一天，今（2日）連千毅自曝發放物資的照片，獲得外界讚美，但也有人發現他竟無罩，儼然是錯誤示範。

連千毅2日在臉書PO文表示：「人非草木，豈能無情，昨晚的公益愛心直播完，接到了一位家裡環境困難，無力替母親辦理後事的民眾！今天已連絡上，定盡棉薄之力，幫忙協助！」隨文附上一張行善的照片。

畫面中，連千毅穿著黑色便服，向排隊的年長者一一發放物資，以行動展現親民、善良的一面，被許多網友誇獎：「有做就給肯定，不管真假心意，至少需要幫助的得到幫助！」、「哥辛苦了，社會的溫暖」、「只要是公益，都值得鼓勵」。

不過，也有網友狠酸「為善欲人知」，還有眼尖的人發現連千毅發放物資時，口罩拉到下巴沒戴好，在這個本土確診數連續好幾天破萬的情勢中，顯然不是好的示範，所以連千毅被網友溫馨地提醒：「記得口罩戴好，才不會送愛送到受傷」、「你有孩子，請小心，口罩戴緊，就算要行善，也要先保護和自己，你也有孩子還小。」