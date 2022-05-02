男子表示要蒸點心吃時，發現小老鼠卡在蒸籠洞口上，「哀怨」的模樣讓他PO網分享。（翻攝自臉書爆廢公社）

頭過身「不一定過」！有名男子在臉書上傳4張圖片，他表示原本想蒸點心吃，竟然看到有隻小老鼠卡在蒸籠的洞上，小老鼠被發現，擺出「哀怨」的表情；此模樣也笑翻一票網友「好囧」、「一臉無奈，好可愛」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳4張圖片，他表示正想要蒸點心吃的時候，竟然發現有隻小老鼠卡在蒸籠洞上，圓滾滾的身體卡在後方，翻到正面看見小老鼠臉部「哀怨樣」，一隻手從另一個洞鑽出，似乎在請求幫助。

男子表示要蒸點心吃時，發現小老鼠卡在蒸籠洞口上，「哀怨」的模樣讓他PO網分享。（翻攝自臉書爆廢公社）

小老鼠卡住的樣子，也笑翻一票網友紛紛留言表示，「邊用力邊喊『頭過身就過』，這次踢到鐵板了」、「好囧」、「團購新型捕鼠器」、「有點可愛」、「好可愛喔！拍攝者不救嗎」、「一臉無奈，好可愛」、「料理鼠王」、「有點可憐」、「一起蒸來吃」、「那表情多無辜」、「以為頭過身就過啊，卡住了吧」。

不過也有網友看到老鼠困在蒸籠上認為「好噁心」、「最討厭的生物」、「牠的臉其實滿可愛的，但是因為牠是老鼠我還是不行」、「有點蠢萌，我自己不想發生」、「天啊！人跟鼠都崩潰」、「我應該馬上甩開」。