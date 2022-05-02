嘉義縣南新國小學生接種莫德納疫苗。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣共有131家國小，有1萬7196名6至11歲學童符合接種疫苗，首波同意入園接種疫苗有3227人，2日首波莫德納疫苗開打，南新、新港及東榮國小等3校率先啟動，縣長翁章梁到南新國小關心學童施打情形。

太保市衛生所林彥廷醫師表示，學童接種後若有胸悶、痛、喘不過氣等副作用，必須找醫護做進一步評估；選擇不接種者要特別注意勤洗手、戴口罩，做好自我防護。

縣府表示，2日在南新國小施打130名五至六年級學生，施打率45％，除少部分學生有暈針情況，已迅速緩解，其餘大致反應良好。

縣府表示，全縣131家國小有1萬7196名學童符合接種疫苗，已由學校提供「接種須知及評估暨意願書」，家長可考慮7天，首次調查同意入園接種共3227人。

縣府表示，家長若同意孩子接種，但無法於預定日期在學校接種者，可持接種通知單陪同孩子到本縣30家合約院所或衛生所接種；幼兒園滿6歲兒童則請家長帶往指定合約院所或衛生所接種，相關資訊可上衛生局官網查詢。