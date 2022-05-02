國軍向美國採購M109A6自走砲，傳出因產線排擠，美方告知最快2026年後方可交運。前國民黨立委林郁方指出，某種程度上來說美國吃定了台灣，過去台灣能從法國買到幻象2000戰機和拉法葉艦等武器，是因為當時美國還要和中國大陸合作，不敢得罪大陸，他認為台灣應據理力爭要求美國履行合約，否則就虧大了。

林郁方今天(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國對台灣的軍售沒有改變，純粹是因為俄烏戰爭，美國需要把武器轉移到烏克蘭去，或者別人把武器給烏克蘭，要把原來賣台灣的武器給他們，因為他們也需要相當數目的特定武器。

林郁方指出，武器是一種特殊商品，有錢不見得買得到，沒有錢人家可能會送你，就像烏克蘭那樣，「美國某一點來講吃定我們，我們不跟他買跟誰買？」過去能買到幻象、拉法葉，是因為特殊的年代，當時美國不敢賣武器給台灣，怕得罪中國大陸，那時候美國還需要和大陸合作，美國前總統雷根還簽署了817公報，規定出售給台灣武器的質和量，不能超過斷交前標準，後來才慢慢打破。而法國後來就不敢賣武器給台灣，因為當時賣了武器之後，法國在廣州的總領事館還被關掉過。

林郁方坦言，現在基本上只有美國賣武器給台灣，所以美國就會予取予求，這種情形其實以前也有過，結餘款遲遲不願返還，「於今為烈」，會越來越嚴重。他認為，大家還是按照合約履行義務、據理力爭，因為美國是民主國家，據理力爭下他們也不得不履行合約，最怕的是不敢據理力爭，不敢得罪而要討好美國人，這樣台灣就虧大了。