花蓮疫情嚴峻，縣長徐榛蔚今在施政報告上，感謝最前線的醫護、清消人員，同時也謝謝確診者願意選擇居家照護，減緩緊繃的醫療資源。（羅亦晽攝）

花蓮今新增393例確診個案，突破新高，且自3月底出現首例確診個案後，迄今已累計3484人確診，疫情持續延燒，衛生局認為確診數高峰將落在5月中旬至當月底，之後會逐漸趨緩，7月底有望與疫情共存，過正常生活，和國際接軌。

花蓮縣議會第19屆第7次定期大會今天召開，花蓮疫情成為縣議員關注焦點，在臨時動議時，多位議員針對花蓮近日以來的嚴重疫情，發言表示關心。

其中，民進黨籍縣議員張美慧指出，實名制取消改由台灣社交距離APP取代，建議縣府公部門、學校應要趕緊下載，提升APP的實際參考性。此外，她也建議，安養、教養單位多為經濟弱勢，相關機構的快篩劑費用，應以公費支應。

衛生局長朱家祥針對花蓮疫情報告，認為疫情最高點會落在5月中旬到5月底左右，之後確診人數會逐漸減少，預計7月底才有可能和國際接軌，恢復正常生活。

朱家祥表示，據中央流行疫情指揮中心數據，確診者中，高達99.72％為無症狀或輕症，認為新冠肺炎已與一般流感相似，甚至低於流感。而縣府目前防疫策略均依照中央指示，朝減災、共存的防疫目標前進，與清零策略完全不同。

此外，疫情嚴峻，部分照護單位醫療物資庫存告急，縣長徐榛蔚日前親自將N95口罩、快篩試劑、隔離衣等防疫物資，送給衛生福利部東區老人之家及黎明教養院，感謝醫護站在最前線，守護民眾健康；今也在施政報告上，感謝無時無刻都在消毒的清消人員，及在家居隔、居家照護的確診者，減緩緊繃的醫療資源。