台北市議員羅智強已在桃園龜山買公寓，宣示參選意志。國民黨秘書長黃健庭日前也對外表明，如果民調最高、地方也接納，羅也可被徵召，國民黨在桃園的僵局似乎有了轉機。而之前台北市長柯文哲大將蔡璧如對羅拋出橄欖枝，歡迎羅加入民眾黨，加上羅去年凱道夜宿，柯前往送暖的情況來看，學者認為，若是日後真的羅民調支持度第一，也被國民黨提名，桃園最有機會藍白合。

文化大學廣告系主任鈕則勳在「今日新聞NOWnews」專文〈桃園最有機會藍白合〉中指出，以現今桃園的政治版圖來看，原本藍大於綠的態勢已然被能廣結善緣、經營地方的桃園市長鄭文燦給翻轉，是以「非綠」的國民黨及民眾黨若無法整合，不可能贏桃園，而在柯P在地方不強、卻又想累積能量進逐2024，國民黨主席朱立倫也想藉年底選舉鹹魚翻身的當下，藍白反而有合作的利基。

鈕則勳分析，放眼望去，藍營裡面的立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲，都不是民眾黨支持者願輕易把票轉過去的對象；更甚者，被民眾黨提名的賴香伶，還可能在這種局面下反而異軍突起，進取國民黨的支持板塊。

鈕則勳提到，反觀羅智強，卻可能是藍軍可能人選中的唯一機會，畢竟他在台北市議會和柯文哲互動良好，蔡壁如還稱羅「不是那麼國民黨」、「跟我有很多相像的地方」，在在都會讓民眾黨支持者增加對羅的好感。

鈕則勳認為，民眾黨在桃園和台北市情況不同，畢竟台北市是柯文哲的本盤區，也是民眾黨要向外擴土的灘頭堡，台北市副市長黃珊珊的支持度又已破兩成，還有一群市議員候選人要輔選，藍白合在台北當然不可能。

鈕則勳提到，反觀桃園，民眾黨本來勝率就低，若真能談成跨黨合作，就算最後民調是羅勝出，民眾黨仍能藉以在其他選區找到利基，將此掛鉤和國民黨談判。更遑論因合作而扳倒民進黨的桃園執政，更某程度阻斷了柯之競爭對手鄭文燦的總統路。

基於此，桃園藍白合更比坊間在傳的在高雄合作有利基的多，鈕則勳也強調，畢竟在高雄這國、眾兩黨皆弱的選區，雙方就算有合作的空間，卻只是同病相連，「皆弱的選區就算兩黨合推一人參選，翻盤的機率仍低」，還不如在桃園這非綠可能合作當選的選區來進行實質合作，來得有意義。