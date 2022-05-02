班奈迪克康柏拜區認為演出不同版本的奇異博士是表演上的一大步。（迪士尼提供）

《奇異博士２》導演山姆雷米是漫威電影的創始元老之一。（迪士尼提供）

《奇異博士2：失控多重宇宙》5月4日即將在台上映，2日凌晨舉辦全球線上記者會，導演山姆雷米、主演班奈迪克康柏拜區、伊莉莎白歐森皆出席記者會。

眾所矚目的魔法大戰，奇異博士對上緋紅女巫究竟誰會勝出？伊莉莎白笑著看了班奈迪克一眼說，「大家都知道誰會贏吧？如果我們一拳一拳打的話。」暗指自己會贏，班奈迪克也笑著補充，「說實話，她是真的法力無邊。」但隨後伊莉莎白也說自己瞎掰的，因為連演員群都還沒看過完整版的影片。

男主角班奈迪克從2016年接演《奇異博士》第1集至今過了6年，對史蒂芬傳奇這個角色洞悉透徹，因此在《奇異博士2》詮釋不同版本的史蒂芬時，才能做出有區隔且衝突性極強的表演，班奈迪克：「很喜歡這次多重宇宙的概念，因為遇到不同情境做了不同選擇，也出現了不同版本的自己，這絕對是表演上的一大步。」

導演山姆雷米說，這些優秀的演員之所以有好的表演，正是因為他們能挖掘角色內心的人性面，「他們知道人性是怎麼一回事，所以可以把一系列的經驗展現在他們的表演上。」班奈迪克也認為奇異博士一直在魔法中自我檢視，並發現自己的缺陷，「這一集的奇異博士在人性面的衝突上，會帶領觀眾更深入的理解這個角色。」

奇異博士在《蜘蛛人：無家日》展現領導氣勢，班奈迪克被主持人問到，奇異博士會不會成為漫威角色的領導者？他卻認為雖然奇異博士很強大，但因為特立獨行，還像個局外人，不能算是領導者，「他嘗試當個大人，但還是會跟小孩子治氣，不過這也是他有趣又矛盾的地方。」

而伊莉莎白飾演的汪達經歷失去丈夫幻視和雙胞胎兒子的痛苦，因此精神崩潰，當她情緒越不穩定魔法力量卻越強大，對於這個悲劇英雄，伊莉莎白說，在扮演汪達時，她必須用盡一切讓她成為一個女人，帶領她去接受緋紅女巫的命運，她認為這部電影會讓觀眾看到汪達持續的自我探索以及接受命運的過程。

導演山姆雷米作為漫威電影的開創元老之一，從2002年執導第一部《蜘蛛人》，相隔多年再度執導電影，他認為電影產業改變最多的部分在於「特效科技」，像是視訊軟體「ZOOM」的推出，「我可以一口氣跟10個人、甚至100個人同時對話。」他也說至今有許多漫威電影被拍攝，即使這樣，他也已經準備好要擴張漫威宇宙，「我很幸運能夠拿到《奇異博士2》導演的工作。」