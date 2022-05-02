大陸47歲知名女星周迅去(2021)年結束6年婚姻後，之前傳出與小她13歲的馬賽克樂隊吉他手卓越熱戀中，被拍到一同出現在周迅的老家附近，甜蜜互動幾乎證實了兩人的感情。而日前香港名導徐克決定拍攝電影版《神鵰俠侶》，周迅也答應扮演「中年版黃蓉」，事業再度嶄露頭角。近日一組周迅的時尚照在網上瘋傳，多張身穿半截式上衣的造型，露出平坦結實的白皙蠻腰，讓粉絲驚嘆：「完全看不出年近半百了」。

周迅已47歲但身材仍保養得宜，加上原本就充滿靈氣的精緻五官，讓她即使年近半百也幾乎看不出年紀。前(30)日一組周迅為代言品牌拍攝的宣傳照曝光，只見她一連換上多套剪裁俐落的服裝，其中一款身穿直條紋襯衫式外套造型，內搭黑色短版運動內衣，下半身搭配同色系毛呢窄裙，自然秀出的結實蠻腰成為畫面焦點，還可見隱約浮現鍛鍊過的馬甲線，秀出凍齡好身材。

周迅半遮臉開心展現S型曲線。（圖／取自周迅微博）

周迅的新照曝光令網友們驚豔，許多粉絲忍不住留言狂讚：「這身材不得了」、「完全看不出年近半百47歲了」、「這才快30吧」、「周迅真的好美好美」。她手上拎的品牌全新包款同樣不容忽視，輕鬆隨興的束口設計讓皮革手袋好搭配，勢必成為下一波時尚風潮的爆款手袋。

周迅隱約浮現鍛鍊過的馬甲線。（圖／取自周迅微博）

此外，香港名導徐克近期傳出將拍攝電影版《神鵰俠侶》，正積極接洽演員，據香港媒體報導，周迅已答應扮演「中年版黃蓉」，這將會是她繼電視版《射鵰英雄傳》後，時隔19年再度演繹同一角色，而故事中的另一半「靖哥哥」郭靖，也將從過去的李亞鵬換成陳坤飾演。