台中市林姓男子於2018年與當時17歲的少女交往，隔年2人分手後，林男為討回放在前女友住處的充電器，並傳訊「你要還我東西了沒」及傳送女友裸照，因事發當時少女已滿18歲，女子嚇到報警，一審認為，林拍攝裸照時因女子未成年，依違反兒少性剝削、恐嚇，判有期徒刑1年6月，4月得易科罰金，可上訴。

判決書指出，林姓男子在2018年曾因恐嚇危害安全案，遭判刑3月確定，同年10月間，與17歲的少女交往，為男女朋友關係，在龍井區租屋處房間，使用智慧型行動電話之照相功能，接續拍攝女子裸露胸部及下體之電子訊號2張，並儲存於該行動電話記憶卡內。

林男為討回其放置在女方住處的行動電話充電器，涉嫌於事發當天以IG帳號傳送訊息，「妳要還我東西了沒」，接著再傳送所拍攝的裸照給女子，藉此暗示將散布裸照以加害名譽之事，恫嚇女子嚇到趕緊報警處理。

林男辯稱，2人交往期間有拍攝女子隱私部位之照片，但女方當時並沒有不同意、反對之意；後來傳送裸照，是要給女子壓力，希望她返還物品，前女友只是覺得「不舒服」，強調沒有恐嚇之意。

一審法官認為，女子當時未滿18歲，不論是否同意拍攝，揆諸前揭說明，均不影響兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項罪名之成立，林男要女子返還其充電器等物，而傳送前所拍攝之裸照，按照社會一般通念常情，客觀上當然足以造成被害人擔心裸照外流之壓力。

台中地方法院將林男依拍攝少年為猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑1年6月，另犯恐嚇罪，累犯，判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。