楠梓警方告誡周姓男子不可以再隨意騷擾女性。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

有民眾上網反映楠梓區有一名男子於1日跟隨一名女國中生回家，還摸了女學生的頭髮。幸好當時另一名男子見義勇為，幫女學生解圍並報警。楠梓警方獲報到場查處，對這名35歲周姓街友告誡，不可以再這麼做。

楠梓警方調查，這是發生在1日下午2時許的楠梓區壽豐路，當時女學生在一家娃娃機店前看娃娃，周姓街友仗著酒意上前攀談，問女學生住哪裡，就讀哪所學校等，甚至還說要跟隨女學生回家。

女學生被嚇到，想要離去擺脫周姓街友的糾纏，但周姓街友一路尾隨，還摸了她的頭髮。幸好，一名約40歲的男子出面制止周姓街友，請女學生先回家，並報警、要周姓街友先留在現場，等候警方到場。

警方到場後詢問周姓街友時，周姓街友說他沒有惡意。但警方嚴正告誡周姓街友不可以再這麼做。雖然女學生的母親不打算提告，但警方仍依性騷擾防治法及社會秩序維護法等主動偵處，依法辦理。

警方日後也將強化對周姓街友的管控，並通報社政單位街友收容中心安置，避免類似情況發生。