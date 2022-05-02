蔡英文總統日前前往大龍峒保安宮參拜，並點燃放火獅(民進黨提供)

蔡英文總統日前前往大龍峒保安宮參拜(民進黨提供)

本土疫情不斷延燒，蔡英文總統日前前往大龍峒保安宮參拜，並為具有消滅瘟疫意義的火獅開光點睛。蔡英文表示，她點燃全台僅存的「放火獅」，也向「醫神」保生大帝祈福，希望疫情早日退散，台灣平安。

今年是台北大龍峒保安宮建廟280週年，為慶祝保生大帝聖誕，舉辦2022保生文化祭，祭典中最受民眾期待的就是「放火獅」。

蔡英文今天在官方YouTube頻道推出「有英鬥陣」第三集，內容記錄她日前赴保安宮參香過程，以及親自為火獅開光點睛等橋段。影片也收錄「放火獅」儀式，鞭炮引燃火獅後，上萬支蜂炮噴射而出，象徵驅邪避災，場面壯觀。

蔡英文在臉書表示，保生大帝是醫神，也是台灣很重要的民間信仰，更是人民重要的心靈寄託。前陣子，她到台北大龍峒保安宮向保生大帝祈福，保佑台灣，疫情早日退散，也正好遇上北台灣很重要的宗教盛事「保生文化祭」。

她說，其中的「放火獅」更是最具代表性的重頭戲。鞭炮引燃火獅後，上萬支蜂炮噴射而出，象徵驅邪避災，趕走疫病，壯觀獨特的場面，每年都吸引了許多民眾前來參與、祈福。

在施放火獅之前，她先為「火獅」開光點睛，並認識紙糊工藝師李清榮師傅。「從他的身上，可以看見匠人的堅持，以及台灣人民不怕辛苦的拚搏精神」。

保安宮董事長廖武治在影片中介紹，保安宮建於乾隆7年，亦即1742年，泉州同安人到台灣北部大龍峒地區來開墾，也把家鄉守護神保生大帝請過來，經過兩次大重修，得到聯合國教科文組織UNESCO文化資產保存獎，這是目前台灣唯一的，希望保生大帝聖誕慶典活動，有形跟無形的資產都可以保存下來

他說，放火獅是從清朝就有，用竹子做成竹胚，上面貼很多彩色的紙，裡面放上鞭炮，一點燃火光四射，可以把瘟疫消滅掉。