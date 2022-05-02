大陸財政部副部長許宏才今（2日）表示，中央財政專門安排支持基層落實減稅降費和重點民生等轉移支付1.2兆元（人民幣，下同），其中列入2022年預算的8000億元已全部下達地方，並同步加大庫款調撥力度。

許宏才指出，截至4月底，地方經備案審核，已將補助基層的資金全部下達市縣。目前來看，地方庫款餘額充足，能夠有效保障退稅減稅降費政策落實。

許宏才表示，今年以來，各級財政部門保持適當支出強度，加快支出進度，優化財政支出結構，加大對重點領域支出保障力度，體現了政策發力適當靠前的要求。

大陸財政支出進度進一步加快。截至4月中旬，全國一般公共預算支出7.24兆元，年增長7.7％，為預算的27.1％，進度快於去年同期。

科技攻關、現代農業、衛生健康和教育等民生領域及區域重大戰略的支出得到有力保障。截至4月中旬，一般公共預算安排的科學技術支出增長20.5％、農林水支出增長10.4％、衛生健康支出增長8％、教育支出增長7.8％。

列入政府性基金預算的專項債支出明顯快於上年。今年第1季度新增專項債券安排支出8528億元，年增8121億元。

直達機制作用進一步發揮。今年納入直達範圍的資金總量約4兆元。截至4月中旬，中央財政已下達直達資金近3.7兆元，占比超過9成，具備條件的資金已全部下達；各地安排29萬餘個專案，形成支出約1.2兆元。