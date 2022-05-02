俄烏開戰近3個月後，美國總統拜登民調的支持率持續下降。民調顯示，有52%的人不認可拜登的整體工作表現；68%的人不贊成他處理通貨膨脹的方式；57%的人不認可拜登在處理經濟問題的工作表現。對此，前民進黨立委郭正亮今(2日)分析指出，拜登民調近期會下降有兩個原因，而這兩原因使拜登進退兩難。

據美國廣播公司（ABC）新聞網1日報導，4月28日發布的美國廣播公司新聞網和《華盛頓郵報》聯合舉辦的民意調查顯示，拜登的支持率持續下降。民調顯示，有52%的人不認可拜登的整體工作表現；68%的人不贊成他處理通貨膨脹的方式；57%的人不認可拜登在處理經濟問題的工作表現。

民調顯示，「經濟」與「通貨膨脹」仍是拜登執政致命傷，滿意度各只有38%、28%，不滿意度則高達57%、68%。受新冠疫情與烏克蘭戰爭影響，全球經貿供應鏈遲遲無法恢復正常運作，美國通膨率也因此處於40年來的新高點。美國失業率雖然正處於將近半世紀以來的新低點，但拜登在「創造就業機會」方面的滿意度也只有41%，不滿意度46%。

郭正亮2日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，拜登民調近期會下降，第一個原因，就是因為美國最近通膨越來越嚴重，有高達68%的民眾不滿意，而現在的問題是只要俄烏戰爭不結束，通膨就無法解決，因為俄羅斯是能源和糧食出產大國。

第二個原因是拜登現在想救烏克蘭，但又不能出重手，如果出手太重，怕美國也捲進去，但出手力道太小，又很難有效支援烏克蘭，所以拜登的民調就一直下降，因而陷入一個進退兩難的困境。

郭正亮坦言，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月26日在德國召開防衛會議，邀請40國將領參與會談，聚焦討論關於烏克蘭危機、歐洲軍隊現代化等議題。但全球這麼多國家，卻只有這些國家出面反制俄羅斯，顯見還是有很多國家存在複雜的利益問題。

郭正亮接著表示，如果今天是美國前總統川普來處理俄烏兩國爭端，可能早在去年6月就叫烏克蘭不要加入北約，或勸告烏克蘭現今時機不適宜加入北約，那這件事情就不會發生。川普習慣讓美國獨來獨往，也不太會拉幫結派，因為拉幫結派會檢驗國際能量，因此，相比拜登不難看出，拜登在外交應對等方面出了問題。

而川普是商人出身，他當然知道俄烏戰爭一打，糧食、能源肯定會出大問題。郭正亮質疑，拜登現在拿能源問題來逼歐洲，歐洲當然不會完全就範，拜登怎麼會連這點都沒考慮到呢？

最後，郭正亮也預測，戰爭已經打了2個多月，在美國無法提供最好的武器去救烏克蘭的情況下，烏克蘭在未來1個月要打出什麼成果，真的不樂觀。拜登這一局，表面上看是短多，時間若拉長，拜登還跳不出來又解決不了俄烏問題的話，民調恐怕較難有起色。