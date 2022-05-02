上海商銀發布財報 Q1每股賺0.81元 19:472022/05/02 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海商銀公告董事會通過第一季合併財務報告，前三個月累計稅前淨利56.55億元，淨利45.70億元，歸屬於母公司業主淨利36.41億元，基本每股盈餘0.81元。 上海商銀說明，第一季累計利息淨收益67.50億元，淨收益100.28億元，期末總資產2兆2,062.73億元，期末總負債1兆9,968.98億元，歸屬於母公司業主權益1,576.85億元。 頎邦Q1每股賺2.33元 優於預期 世芯 Q1每股賺6.32元優預期 #上海商銀 #淨利 #歸屬於母公司業主 #第一季 #期末 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世芯-KY第一季每股淨利6.32元 優於預期 18:122022/04/29 財經 信義房價指數 新竹房價一年暴漲44％ 17:232022/04/29 財經 獲利俏 頎邦第一季每股淨利2.33元 18:132022/04/29 財經 波克夏股東會回歸實體 第一季淨利下滑逾五成 09:582022/05/01 財經 工業富聯首季營收突破千億 淨利潤逾32億元 18:502022/04/29 財經 IKKA-KY自結第一季毛利率22％ 創單季歷史新高 13:102022/04/29 財經 陸股上市公司年報出爐 淨利成長兩成 18:492022/04/30 財經 陸2021年保險業淨利潤衰退3成 09:582022/05/01 財經 陸股首季逾4成半導體上市公司淨利潤增逾50％ 09:582022/05/01 財經 普萊德科技 首季營收同期新高 04:102022/04/30 證券．權證 華通 寫最強第一季 04:102022/05/01 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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