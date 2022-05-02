上海商銀公告董事會通過第一季合併財務報告，前三個月累計稅前淨利56.55億元，淨利45.70億元，歸屬於母公司業主淨利36.41億元，基本每股盈餘0.81元。

上海商銀說明，第一季累計利息淨收益67.50億元，淨收益100.28億元，期末總資產2兆2,062.73億元，期末總負債1兆9,968.98億元，歸屬於母公司業主權益1,576.85億元。

頎邦Q1每股賺2.33元 優於預期
世芯 Q1每股賺6.32元優預期
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