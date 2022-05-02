身高193公分的金雲外形神似BTS隊長RM。（陳俊吉攝）

外表神似李敏鎬、EXO燦烈的江尚儒喜歡KPOP文化。（陳俊吉攝）

饒高赫過去練習網球11年，曾獲得冠軍殊榮。（陳俊吉攝）

外表酷似J.Sheon的李哲言視羅志祥為偶像。（陳俊吉攝）

外表清新的陳翊樺擅長舞蹈，還多次被稱讚眼睛像畢書盡。（陳俊吉攝）

男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》依照風格將80位選手分為土星、地球、火星、水星、木星、海王星、金星、天王星共八大行星；外形神似李敏鎬的江尚儒，及身高193公分的金雲，一登場就以帥氣外表緊抓觀眾目光，就連導師Ella陳嘉樺也驚呼不已。

金雲、江尚儒、饒高赫居於平均身高185公分、給人酷帥高冷形象的「木星」隊，3人因為明星臉在網路上引發討論，擁有單眼皮的金雲，則是與韓團BTS隊長RM相像，令粉絲留下深刻印象。

從小到大都被說與香港演員陳偉霆神似的饒高赫笑說：「大概10個裡有11個都說我像他。」璀璨之星第7屆模特兒組第3名的江尚儒，則與韓團EXO燦烈、《單身及地獄》金賢中相似，他帥氣的外表也讓「火星」李哲言忍不住稱讚：「我第一眼看到你，覺得你很像李敏鎬。」

江尚儒開心回應，「這有耶，國中的時候常被說。」他也因此秀出自信的酒窩笑容，沒想到卻遭到其他人揶揄：「性感酒窩唷。」同樣參加璀璨之星，充滿可愛魅力的「水星」陳翊樺，在梳化時紛紛被造型師、髮型師稱讚，「眼睛很像畢書盡。」

比賽過程中，八大行星都有機會與導師一起站上舞台，其中與Ella合作的木星，回憶起練習過程，對Ella全是稱讚，直呼她就像媽媽溫暖地照顧大家，金雲：「Ella老師真的人很好，她給我們很多精神上的鼓勵，在練習過程中她都會比我們HIGH，讓我們的疲累感都消失。」

江尚儒透露，「她知道我們進錄音室會很緊張，就會想辦法讓我們不緊張，顧慮我們的情緒。」錄音時，Ella的一舉動更是讓饒高赫印象深刻，「錄音那天，每個人錄音的時候，Ella老師都會特別站在你身旁1對1的教唱，幫你加油打氣，還會幫你擦汗，真的很貼心。」

原本就是《木曜4超玩》粉絲的李哲言，這次更是和坤達一同練習〈放手〉，「我在達哥身上學到敬業跟親切，每次練舞達哥都從頭待到尾，完全沒有因為自己是藝人，或者這是他的歌有一絲鬆懈，他反而比我們都更認真準備，我真的在他身上學習到很多優點。」

談到參加《原子少年》的契機時，喜歡KPOP文化的江尚儒透露，「我跟好友，也是木星的成員小宜，在之前看到《DD52》時就萌生興趣，所以當《原子少年》一公佈海選，我們就報名參加」，對於未來的目標，他語氣堅定的說：「我們希望可以成為男版的少女時代。」

外表酷似J.Sheon的李哲言視羅志祥為偶像，「看了〈愛的主場秀〉MV後，我就深深被打動，這也促使我往演藝圈發展。」幽默又充滿自信的他笑說：「尤其我高中變瘦後，覺得自己蠻帥、也蠻會跳舞，所以就報名參加。」

人氣超高的金雲表示，「我自小就喜歡表演，享受在舞台上的時光」，19歲的他希望能夠藉由比賽替大學生活留下深刻回憶；自5歲就有明星夢的饒高赫，過去苦練網球11年，曾以優異球技在各比賽中獲得冠軍殊榮，他坦言運動不是自己想要的生活，「我最想做的，就是站在表演舞台上，畢竟『青春不能白費，時間不能浪費。』」同樣也對演藝圈充滿興趣的陳翊樺，自高中就選擇就讀表演藝術科，提前為進入演藝圈做準備。

力求完美的各行星，在練習時也曾遇到意見不合的時候，為解決問題，選手們都展現高於平均年齡20歲的成熟，饒高赫說：「有時候會有想法不同的時候，我們大家都會把話講開，我覺得這是很好、很圓滿的。」

李哲言也說：「我們比較對事不對人，會把問題找出來，一起處理、找出共識。」身處平均年齡比較小的「水星」陳翊樺笑說：「我們團年齡比較小，所以大家觀念、在意的點都不一樣，在溝通上有花比較多的時間，但最後討論的結果都是好的。」《原子少年ATOM BOYZ》每周五晚10點在中視播出，每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出。