一名台灣大學學生因確診接受校方安置，卻被安排在會議室進行隔離，只能打地鋪睡睡袋，也沒有衛浴設備可用，因此上網發文求救引起關注。台大校方回應，因確診人數快速增加，形成安置難題，建議本地生應返家隔離。

確診的台大學生今天下午在臉書表示，自己隔離已第三天，被學校安排到會議室，昨天甚至是兩人一起在這裡隔離，但會議室內沒有衛浴設備、床鋪，還有蟑螂四處亂竄，也沒收到校方人員的來電與協助，讓他不禁想問「校方有在為確診學生爭取權益嗎？」

該名學生也補充，得知自己確診後，原本在台大醫院急診室外面排檢疫所，被學校取消繼續排，接著把他接到會議室說會協助安置，然後現在就把人丟著就不管了。

台大表示，目前採取的居家隔離及隔離措施，都依照政府主管機關的規範進行，但隨著確診人數不斷快速增加，的確會遇到安置的難題，本校已積極洽商及安排安置地點予境外生、離島生等。依據教育部指示及學校防疫量能，學校建議本地生應返家進行隔離。