本土疫情持續升溫，單日確診數不斷飆高，病毒可能就在你身邊而不自知，一名女網友表示，自己都待在家竟然確診，不料一做PCR發現全家都陽性，沒想到她的母親卻抱怨，要不是她沒事去做PCR，就不會害家人被關，讓她當場覺得心寒。

這名女網友在網路論壇《Dcard》表示，前幾天因為發燒，身體極度不舒服，而且症狀又跟確診很像，所以就先做了快篩，結果真的是陽性，接著又去醫院做了PCR，回家的路上越想越奇怪，她明明就都待在家，為什麼還會確診，懷疑家裡兩老（媽媽跟阿嬤）的感冒一定不單純，所以一回家就拿快篩給她們測，果不其然，她們也都是陽性，於是就請她們先去醫院做PCR。

第二天全家的PCR結果都是陽性，要在家隔離10天，原PO說沒想到媽媽開始抱怨，要不是她沒事去做PCR，就不用這樣關在家，她無奈表示，都沒怪媽媽到處趴趴走把帶病毒帶回家害她確診了，卻反被母親怪罪，當下聽到真的很想哭。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「大人腦子燒壞了嗎？ 帶著病毒闖天下，讓台灣加速與病毒共存嗎」、「就是有這種人！」、「共存可以，但是請慢慢來好嗎」、「萬一別人被妳媽感染去世了才倒霉吧，她講那啥話？」。

不過也有人認為「妳媽沒說錯啊，不篩檢就不確診」、「沒事跑去快篩，結果搞得不能出門」、「難道共存不好嗎？」，甚至有人說「我也想快點中，防疫保單買了五張，中獎隔離跟確診理賠就可以有40幾萬了」。