周日，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)再次論及「攻打烏克蘭是為了去納粹化」，其中他提到「儘管烏克蘭其總統是猶太人也不能證明什麼，希特勒也有猶太血統」，這引起了以色列的憤怒，以色列外交部立即召見俄羅斯大使要求澄清，並要求俄方鄭重道歉。

BBC報導，拉夫羅夫是在周日接受義大利電視節目 Zona Bianca 的採訪，主持人問「烏克蘭的澤倫斯基總統是猶太人，這你們要如何解釋烏克蘭的納粹化問題？」

拉夫羅夫說：「這不能否定烏克蘭有納粹分子，一些最惡劣的反猶份子也是猶太人，而且我相信希特勒也有猶太人的血統。」

此話一出，立即引起以色列外交部的激烈反應，指責拉夫羅夫這番言論是反猶太主義。

目前正逢以色列紀念大屠殺紀念日，是以色列最莊嚴的日子之一，拉夫羅夫的失言發生在最不該出錯的時候。

以色列大屠殺紀念館的負責人丹尼•戴揚(Dani Dayan)譴責拉夫羅夫，他說：「他的大部分言論都是錯誤、荒謬、妄想又危險的，應該受到最嚴正的譴責。」

他在推特上寫道：「拉夫羅夫的說法等於是將受害者變成罪犯，宣傳希特勒是猶太人後裔，完全毫無根據。」

希特勒有猶太血統的說法，源自希特勒的律師漢斯•法蘭克（Hans Frank），他在

1953年出版的回憶錄中說，希特勒曾指示他調查有關他有猶太血統的傳言。法蘭克說，他發現了希特勒的祖父確實是猶太人的證據，儘管這一說法在陰謀論者中廣為流傳，但已被主流歷史學家駁回。