花蓮縣議會今召開第19屆第7次定期大會，縣長徐榛蔚下午進行施政總報告時，先感謝醫護、清消人員站在前線，把關鄉親的健康，同時也向確診者致上謝意，謝謝他們願意選擇居家照護，減緩緊繃的醫療資源，隨後再呈現「花蓮硬底子軟實力」的施政成果，盼議會提出建言，府會攜手讓花蓮朝「智慧城市，永續花蓮」邁進。

徐榛蔚此次進行施政報告，有別以往依各局處業務說明，改採「多元文化」、「智慧科技」、「環境永續」、「亮點建設」、「社會福利」、「產業創新」及「扎根教育」等7大面向，以簡明、易了解的方式，細數各局處所轄業務成果。

此外，徐榛蔚特別感謝已故的中華經濟研究院研究員、台灣社區營造學會常務理事李永展，在10幾年前指導縣府撰寫花東基金計畫，讓花蓮自104至111年歲入計畫型補助收入預算連年成長，為地方帶來許多建設與改變。

徐接著說，縣府堅守財政紀律、逐年還債，非自償性債務自2010年高峰133.74億元至今，共已減少20.54億元，總計減少15.35％債務，且因應興建青年住宅所增加的自償性債務，也在去年底全數清償，由於去年全縣整體執行率高達95.01％，依據花東地區永續發展基金補助額度彈性調整機制，獲國發會增加補助2億元。

徐表示，縣議會在縣政推動上，扮演監督縣府的角色，良好的府會合作，是促進縣政進步的基石，並於縣府推動各項政策及建設時，給予指導、建議與鼓勵，讓施政工作得以順利推動，花蓮持續大步向前邁進。