犯嫌利用高獲利詐騙手法騙取受害人錢財。（吳佩蓉攝）

受害人嘗試把虛擬帳戶裡的資金提領出來，都顯示取消拍賣。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣礁溪分局今日（2日）接獲1名27歲吳姓女子報案，犯嫌透過IG、FB假交友、真詐騙手法，使其損失8萬元，因被害人周遭好友也遭同1人詐騙，分別為30萬元跟18萬元，希望警察能早日抓到犯嫌，以防更多像她一樣的人受騙；警方獲報後，釐清案情調查中。

據了解，吳女在今年3月底透過IG認識1名女性犯嫌，犯嫌問有無興趣多1份收入，吳女一開始沒理會，覺得是詐騙，後來看到犯嫌的IG限時動態，確認後覺得犯嫌不是詐騙的，因而聽信其投資話術。

吳女表示，4月中旬先匯了1萬元到犯嫌帳戶，當天看到收益金額高達9000元，想領出來，犯嫌繼續哄騙吳，「怎麼可能只讓你賺9000元而已」、「我幫你投25萬元進去你的帳號，這樣你獲利才可觀」、「我阿嬤生病需要醫藥費，你借我2萬元，我再直接匯入你投資帳戶」等，進而取得吳女的信任。

吳女陸續匯款幾次，金額達8萬元，之後好朋友看到IG追蹤好友有犯嫌，才爆發其兩個好友也被同1人詐騙，都是用外匯、虛擬幣的投資方式，分別為30萬元跟18萬元；吳哽咽的表示，被詐騙覺得很丟臉，犯嫌都鎖定媽媽族群，透過投資讓受害者賺奶粉錢、尿布錢、減輕經濟壓力等話術，所以希望警方趕快找到犯嫌。

礁溪分局偵查隊長李語堂表示，針對網路詐騙案，會先偵辦犯嫌提供的匯款帳戶，因提供帳戶供贓款匯入的人頭，涉犯《刑法第30條》及《刑法第339條》幫助詐欺罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，切勿以身試法。

李語堂呼籲，現在網路很多假交友、真詐騙的手法，都以投資虛擬貨幣、石油、黃金、外匯等話術，一般正常投資利潤超過10％就有點難度，如發現能在短時間內有高獲利，提醒民眾千萬不要輕易匯款，而掉入陷阱。