解鎖撿包包新姿勢！有名男子和老婆在美國華盛頓DC機場候機時，他和老婆各自穿著防護衣坐在椅子，突然間他的脖子感覺「軟軟的觸感」，回頭一看，一位擁有「翹臀」的40多歲大媽正在撿包包，下一秒，他感覺到脖子「被夾了一下」，讓他超崩潰暗自心想大媽「屁股有擦乾淨嗎？有透過那層超薄的瑜珈褲嗎？」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他日前和老婆在華盛頓DC的機場候機，準備要飛往西雅圖，他與老婆穿著防護衣在機場椅子上等候登機，滑著手機和老婆友一搭沒一搭的聊天，他的脖子突然感覺到「軟軟的觸感」，正當在思考的時候，脖子頓時被「夾了一下」，嚇得他從椅子上彈起來。

男子和老婆在機場候機，他慘遭「翹臀」大媽夾脖子，崩潰吶喊「瑜珈褲乾淨嗎」。（翻攝自Dcard）

男子回頭一看，竟是一位40多歲的大媽正在彎腰撿包包，該大媽穿著灰色的瑜珈褲，他表示自己的脖子就是被擁有「歐美臀」的大媽，因為起身時，屁股會帶動出力剛好夾住，有「潔癖」的他超崩潰，質疑大媽「今天屁股坐過哪裡？有沒有坐過地板？今天拉過屎嗎？屁股有擦乾淨嗎？有透過那層超級薄的瑜珈褲嗎？」，他和老婆訴苦事發經過，竟被老婆捧腹肚子爆笑，讓他氣得表示「這個月，再也不想看到灰色瑜珈褲」。

文章一出，網友笑翻留言表示，「天吶！好荒謬」、「我以為是開車文」、「阿姨竟然可以用屁股夾脖子」、「好有畫面，救命」、「脖子熱熱的」、「這位阿姨的屁股一定很服貼的夾住了你的脖子」、「解鎖了新的撿包包姿勢」、「花了很久時間才理解這荒唐的畫面」、「可能是蠟筆小新的忠實粉絲，在學屁屁外星人」。