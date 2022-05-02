新冠肺炎本土疫情嚴峻，全民投入防疫工作，警察站在第一線與衛生單位共同合作防堵疫情，也不時傳出有員警確診，因為警察與民眾接觸的頻率極高，染疫風險隨之增大。桃園警分局景福警友站站長張凱翔，同時擔任桃園市西藥商業同業公會理事長，2日捐贈100組快篩試劑給景福派出所，希望協助警方共同抗疫。

日前疫情升溫時，張凱翔協助景福派出所裝置壓克力隔板，使洽公民眾與受理員警能保持適當距離，阻斷傳染途徑，另外也曾捐贈消毒酒精的隨身罐，方便警察同仁出勤時攜帶，頗獲好評。

他說，這次捐贈快篩試劑，除了希望能產生拋磚引玉的效果，也呼籲民眾能多加關懷在第一線協助防疫的警察同仁辛勞，全民團結一致做好防疫工作。桃園警分局表示，值此疫情嚴峻時刻，感謝景福警友站自發性的捐贈快篩劑及酒精等防疫物資來守護第一線警察同仁安全，也希望各界多給警察同仁鼓舞士氣，團結一致來做好防疫工作。