有民眾爆料禾意勞動合作社向國軍桃園總醫院申領防疫獎金名冊造假，涉嫌詐領防疫獎金，國軍桃園總醫院2日證實，核對該公司請領防疫獎勵金名冊後，查出確實有造假，該合作社社員退社未即時向院方異動更新，院方比對發現其中1人溢領4000元，將依法追回款項及依法究辦。

禾意合作社負責國軍桃園總醫院清潔工作，1名離職前員工向媒體爆料，她前年5月已經離職，去年12月被告知可領防疫獎金4000元，她自己覺得領這錢很奇怪也不敢領。國軍桃園總醫院表示，得知此事後，立即要求行政人員調閱和比對禾意申請核發防疫獎勵金名冊，發現清潔人員名冊中確實有造假不實，比對後發現其中1人溢領4000元。院方強調，針對禾意請領防疫獎勵金名冊造假，將依偽造文書、使公務員登載不實等罪嫌函送法辦，後續將重新檢視合約內容，加強履約和稽核，避免不法事情再發生。

院方說，防疫獎勵金是慰勉醫療院所從事防疫工作人員，各醫院發放方式不一，該院為慰勉員工及外包人員執行防疫工作辛勞核發防疫獎勵金，都是依據禾意合作社提供名冊為主，禾意在社員退社時，未即時向院方辦理異動更新，才會造成溢領獎勵金情事。