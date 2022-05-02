根據沙烏地阿拉國政府1日（周日）公布初值，拜石油業復甦、油價大漲所賜，該國2022年第一季經濟較去年同期成長9.6％，展現逾十年來最強勁擴張。
沙國官方指出，石油活動推升實質國內生產毛額（GDP）達到2011年來最高成長率。
今年首季石油業產值較去年同期大幅擴張20.4％，非石油業產值年增3.7％。統計機關表示，該季數據尚未完全，仍可能修正。
烏克蘭戰爭造成原本就持續攀升的油價漲勢加劇，對沙國等產油國來說是一大利多。國際貨幣基金（IMF）上周估計，沙國2022年GDP料將擴增7.6％。
根據沙烏地阿拉國政府1日（周日）公布初值，拜石油業復甦、油價大漲所賜，該國2022年第一季經濟較去年同期成長9.6％，展現逾十年來最強勁擴張。
沙國官方指出，石油活動推升實質國內生產毛額（GDP）達到2011年來最高成長率。
今年首季石油業產值較去年同期大幅擴張20.4％，非石油業產值年增3.7％。統計機關表示，該季數據尚未完全，仍可能修正。
烏克蘭戰爭造成原本就持續攀升的油價漲勢加劇，對沙國等產油國來說是一大利多。國際貨幣基金（IMF）上周估計，沙國2022年GDP料將擴增7.6％。
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