向來躲在俄羅斯保護傘下的車臣共和國（Chechen），魁儡總統卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）猶如普丁小弟一般的力挺抗烏。不過近期有目擊者透露，車臣軍隊似乎吃了熊心豹子膽、又或是想造反，竟「假送醫真送死」在一家醫院處決俄士兵，殘忍地朝死者腦部開槍。

The Kadyrovtsy, Chechens, who have been used as a PR tool in Vladimir #Putin's war, murdered their own Russian comrades and 'operated a torture chamber' in a glass factory on Yablonska Street near Bucha. https://t.co/iY8taIGg9g — 🌊 🕵🏼💼 ⚡►Terry Harper◄⚡ (@TerryxHarper) May 1, 2022

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，烏克蘭城鎮伊爾平（Irpin）市議會官員兼領土防衛國際部隊指揮官的阿爾喬姆．胡林(Artem Hurin)，上月首次走訪遭俄軍血洗的布查小鎮，就在普丁下令撤退之後。

身為車臣總統卡迪羅夫的死忠追隨者「Kadyrovtsy車臣戰士」，是一支戰鬥風格極端冷血又剽悍的軍團。胡林從當地居民的口中得知，「目擊者在布查西北邊的醫院目睹車臣戰士開槍射殺受重傷的俄士兵，過程令人怵目驚心，他們是第一個這樣做的組織…」報導指出，目擊者這番話也間接證實，烏克蘭人權調查官捷妮索娃（Lyudmila Denisova）早前表示，「車臣戰士在某玻璃工廠設置了酷刑室」的言論。

Kadyrovtsy車臣戰士發言人曾發布影片，表示「馬立波清洗行動成功。普丁總統、卡迪羅夫總統的命令皆完成。」

目擊者稱，車臣戰士的罪刑絕對不比俄軍來的少，「他們在囚犯手臂上綁了白色絲帶，這些絲帶與那些慘遭行刑式槍決的百姓一模一樣。」

關於車臣軍在布查的暴行仍有許多未經證實的細節，不過透過當地居民提供的證詞使外界清楚釐清，車臣軍確實參與當時俄軍長達數週的大屠殺。